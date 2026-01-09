Tertulia de Cuesta: Zapatero y sus oscuros lazos con el chavismo

Últimos audios
- El Pentagrama de Comesaña: Conrado Moya, percusionista y marimbistaManuel Comesaña invita al estudio al marimbista Conrado Moya. Con ellos descubrimos el fascinante mundo de dicho instrumento. ¡No os lo perdáis!
- La Trinchera de Llamas del 10/01/2026 - Esperanza para Venezuela y nueva cesión de Sánchez al independentismoPrograma completo del sábado con las últimas novedades sobre Venezuela y las cesiones y privilegios de Sánchez al independentismo
- Viajes y escapadas: La ManchuelaCarmelo Jordá nos lleva de escapada a la comarca de La Manchuela, entre las provincias de Albacete y Cuenca. Pueblos pintorescos o rutas de senderismo
- Tertulia de La Trinchera: EEUU presenta su plan de transición para VenezuelaHoy contamos en la tertulia con Noelia Núñez, Luis Fernando Quintero y Luca Costantini tras una semana de la captura de Maduro y el plan de transición
- Fonseca: "Es ridículo que gobiernos democráticos esgriman la bandera del derecho internacional en Venezuela"El periodista y creador de contenido, Enrique Fonseca, analiza el proceso de transición que se plantea en Venezuela por parte de Estados Unidos
- Noticias La Trinchera. Las familias de los presos españoles desmontan la farsa del GobiernoEl equipo de La Trinchera repasa la actualidad semanal tras las últimas novedades desde Venezuela tras la captura de Maduro y el proceso de transición
- Editorial de Llamas. Maduro cae y el rojerío rabia...Pues rabiad malditosManuel Llamas repasa la operación de captura a Nicolás Maduro y la posterior reacción de la izquierda política
- En Clave Rural: Frío, gripe aviar y Mercosur, el campo afronta un inicio de año claveMaría Santos repasa la actualidad del mundo agroalimentario que pasa por la denuncia de los ingenieros.
- El Tiempo: Temperaturas en ascenso tras el temporal, aunque la lluvia y la nieve persistirán en el noroesteMaría Santos nos trae el tiempo de esta semana.
- Las Noticias de La Mañana: El pequeño comercio pierde 13.586 negocios en 2025María Santos repasa todas las noticias del sector.
