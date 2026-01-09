Menú
Tertulia de Carlos Cuesta: Zapatero y sus oscuros lazos con el chavismo

Cuesta comenta junto a Pablo Planas y Fran Carillo la decisión de la Audiencia Nacional de abrir diligencias previas por una querella contra Zapatero.

