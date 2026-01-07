Tertulia de Cuesta: Ábalos juega su última carta antes del juicio

Últimos audios
- El Primer Palo (07/01/2026); programa completo: El Barça pasa por encima del Athletic en la SupercopaTertulia con Látigo Serrano, Sergio Fernández y María Trisac
- España en el mundo: ¿Cuál es el papel real de Zapatero en la mediación con el chavismo?Carlos Cuesta comenta con Nicolás Pascual de la Parte la actuación del expresidente español en Venezuela, y las palabras de Trump sobre Groenlandia.
- Tertulia de Cuesta: Ábalos juega su última carta antes del juicioCarlos Cuesta y Sandra León analizan la actualidad con Alejandro Entrambasaguas y Carmen Tomás.
- Un abogado y exdiplomático venezolano pronostica "el fin de Delcy Rodríguez y toda la cúpula chavista": "Es una mafia"Carlos Cuesta entrevista al abogado y exdiplomático venezolano, William Cárdenas.
- El día en 15 minutos: Ábalos pide la declaración de Torres, Marlaska y Armengol en el juicio de las mascarillasCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Lo que quiere decir el Gobierno cuando habla de mediación en VenezuelaCarlos Cuesta analiza las palabras del ministro Albares sobre una posible intermediación del Ejecutivo español tras la detención de Nicolás Maduro.
- Tertulia de Herrero: EEUU controlará "indefinidamente" las exportaciones de petróleo de VenezuelaLuis Herrero analiza junto a Inocencio Arias, Ignacio Cembrero y David Jiménez Torres la postura de Estados Unidos en Venezuela.
- Prensa Rosa: La Oreja de Van Gogh lanza un comunicado sobre Amaia MonteroLuis Herrero analiza con Rosa Belmonte, Emilia Landaluce y Esther Nieto la prensa rosa.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
