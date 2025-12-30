Menú
La tertulia de Cuesta: La corrupción sigue cercando al Gobierno mientras el PSOE señala a Ábalos

Sandra León analiza con Teresa Gómez y Carmelo Jordá el informe fake de las cuentas del PSOE y los nuevos casos de corrupción del Gobierno de Sánchez.

La noche de Cuesta

