Tertulia de Cuesta: España en riesgo de un nuevo apagón

En la última tertulia de La Noche de Cuesta, de esRadio, Carlos Cuesta, Sandra León, Carmen Tomás y Alejandro Entrambasaguas analizaron algunos de los asuntos más polémicos de la actualidad nacional. Entre ellos, las novedades en torno a las tramas corruptas que salpican al PSOE y la última polémica por la flotilla de Gaza.

Los sobres, Koldo y la prisión provisional

Alejandro Entrambasaguas ha abierto el debate recordando las investigaciones en curso: "De 12 millones de euros habla el informe que está a punto de entregarse al juez, esperando a ver qué nueva cortina de humo nos presentará el Gobierno para taparlo".

En relación con la situación procesal de José Luis Ábalos y Koldo García, Carmen Tomás ha señalado: "No sabemos todavía dónde tienen el dinero, en qué lo han invertido: 800.000 euros. Koldo, con las casas. Yo creo que Ábalos irá a la cárcel".

Por su parte, Entrambasaguas ha considerado que la Fiscalía centrará sus esfuerzos en el exasesor socialista: "Yo creo que Anticorrupción va a pedir solo la prisión para Koldo".

El "apagón" y Red Eléctrica

Los técnicos de Red Eléctrica han vuelto a encender las alarmas tras detectar en los últimos días varias sobretensiones en la red, muy similares a las que provocaron el apagón de abril. La compañía ha reconocido que se han producido "variaciones bruscas de tensión" en las dos últimas semanas, lo que supone un riesgo real para la estabilidad del suministro eléctrico en España.

En este contexto, el periodista de investigación ha denunciado el deterioro institucional en materia energética: "Nada ha cambiado, de hecho ha cambiado a peor. ¿Cómo se come que la presidenta de Red Eléctrica sea registradora de la propiedad y no tenga ni idea de energía? Tiene uno de los sueldos más altos de toda la administración pública, más de medio millón de euros al año".

Entrambasaguas ha recordado además que Beatriz Corredor estuvo a punto de entrar en el Consejo de Ministros en 2018: "Un dato que me dieron, bastante interesante, es que Beatriz Corredor iba para ministra, o es al menos lo que ella le dijo a su entorno en 2018. Pero tenía una amenaza, una imputación de financiación ilegal en el Partido Socialista de Valencia, y por eso Sánchez no la nombró ministra".

El caso de Ángel Víctor Torres

El periodista también ha tratado el papel del ministro Ángel Víctor Torres y la llamada "trama de la refinería" en Canarias: "La información que nosotros tenemos es que él estaba al tanto de todo lo que la trama tenía previsto hacer en las islas. Existía una reunión que finalmente no se llevó a cabo, pero que estaba planeada, a la que iba a asistir Delcy Rodríguez presencialmente. Al final no se celebró porque tuvo que abandonar España, y Ángel Víctor Torres pidió a Koldo que le mantuviera al tanto de todo lo que iban a hablar".

Gaza y Hamás

Cambiando de tema, Entrambasaguas ha sido contundente al valorar la posición del Gobierno ante los últimos sucesos en Gaza: "¿Cómo siguen negando que Hamás es una organización terrorista?"

Y ha añadido: "Es que se piensan que Israel es un cero a la izquierda. Israel tiene la capacidad suficiente para poder recuperar esos móviles. Lo que vi fueron las imágenes de algunos miembros de la flotilla, justo antes de ser abordados, tirando garrafas al mar. Dentro estaban los medicamentos, tiraron tres garrafas con tres cajitas de medicamentos que podían haber cogido fácilmente de un botiquín de emergencia".

"La flotilla, una cortina de humo"

El director del programa también ha criticado el papel de la flotilla y lo ha relacionado con la estrategia del Ejecutivo: "Porque claro, no dejaban de ser embajadores políticos de Pedro Sánchez. Y lo digo literalmente porque esta flotilla tenía dos objetivos: cargarse, reventar los acuerdos de paz, igual que hicieron con la matanza del 7 de octubre, que intentaron cargarse los Acuerdos de Abraham. ¿Y por qué había determinados partidos dentro, con responsables de los que respaldan a Pedro Sánchez? Porque era la cortina de humo para que no hablemos de lo que hablamos aquí todas las noches: de la ola de corrupción fétida, pestilente, espantosa del Partido Socialista".

Por su parte, la periodista Carmen Tomás ha denunciado la campaña mediática en favor de los tripulantes de la flotilla: "Estos paseos que se están dando por todas las televisiones diciendo auténticas barbaridades. Uno diciendo que no habían violado a ninguna chica y que una dice que se siente fea porque no la han tocado. Y otro diciendo que estos tres días habían sido para él algo entre Guantánamo y Auschwitz. ¿Cómo van por las televisiones diciendo esas barbaridades? Encima que la gente sepa que les estamos pagando los billetes".