Tertulia de Cuesta: La Justicia apunta a Zapatero mientras se reúne con el prófugo Puigdemont

- Por fin es viernes: 'Un gran viaje atrevido y maravilloso' y otros planes de ocioFederico e Isabel conversan de cine y otros planes de ocio para el fin de semana junto a Andrés Arconada y Encarna Jiménez.
- Crónica Rosa: Cayetano Rivera piensa llegar "hasta el final" en su proceso judicialIsabel González comenta la actualidad del mundo del corazón junto con Federico Jiménez Losantos y Tico Chao Medina y Paloma Barrientos.
- Tertulia de Federico: Ana Redondo, promotora de pulseras AliExpress para asesinosFederico analiza junto a Carlos Cuesta, Luis Balcarce y Rosana Laviada la historia de las pulseras suelta asesinos.
- Especial centros de menores: Así funcionan los pisos tuteladosVanessa Vallecillo sigue abordando el asunto de los centros de menores y recuerda el asesinato de Belén en un piso tutelado de Badajoz.
- Prohibido Contar Ovejas – Gatos de cine y estrenos que rugenDe las novedades de Limp Bizkit y The Black Crowes al teatro de Dani Rovira y los gatos más icónicos del cine. Una noche de estrenos y sorpresas.
- 'El cautivo' de Amenábar y otras cosas que nos han pasado este veranoUn programa de títulos variados para componer tu agenda cinematográfica de estos días.
- Federico a las 8: Merz ridiculiza a Sánchez.Federico analiza cómo el canciller alemán, Friedrich Merz, ha humillado a Sánchez en La Moncloa al evidenciar su soledad respecto a su apoyo a Gaza.
- La República de los Tonnntos: El ridículo de la izquierda al atacar al ejército israelíSanti González comenta cómo la izquierda critica al ejército israelí por avisar a los gazatíes antes de los ataques para que se pongan a salvo.
- Las Noticias de la Mañana: La Guardia Civil certifica la autenticidad de los audios de Koldo GarcíaFederico comenta cómo la Guardia Civil acredita que los audios en los que Santos Cerdán y Ábalos hablan de "negocios" y prostitutas son auténticos.
- Prensa económica: El gráfico viral que la izquierda no entiende y que explica por qué se dispara la viviendaLM publica cómo "hay una correlación del 97% entre la caída de la oferta y la subida de los precios", explica Fernando Pinto.
