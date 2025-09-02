Tertulia de Cuesta: El blanqueamiento de Illa a Puigdemont

Últimos audios
- El Primer Palo (02/09/2025); Programa completo. El Atlético, a exámenJuanma Rodriguez dirige la tertulia con Rodrigo Marciel, Nacho Donado, Alfredo Somoza y Dani Blanco
- Las consecuencias económicas del sanchismo, con Domingo Soriano: La condonación de deuda que premia a CataluñaCarlos Cuesta y Domingo Soriano analizan la actualidad económica de la jornada.
- El Primer Palo (02/09/2025): Coche escobaMaría Trisac nos trae las últimas noticias
- El Primer Palo (02/09/2025): El ring; Mundial de boxeo amateurJaime Ugarte y Emilio Marquiegui comentan la actualidad boxística
- Tertulia de Cuesta: El blanqueamiento de Illa a PuigdemontCarlos Cuesta junto con Teresa Gómez y Pablo Planas analiza la reunión de Illa con el fugado Puigdemont en Bruselas.
- El Primer Palo (01/09/2025): Comentario de Juanma; el escándalo arbitralJuanma Rodríguez le dedica su comentario a los árbitros y al escándalo Negreira
- El editorial de Carlos Cuesta: La falsa condonación de la deuda autonómicaCarlos Cuesta desmonta el discurso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero de la condonación de deuda autonómica.
- El día en 15 minutos: La reunión de Salvador Illa con el prófugo PuigdemontCarlos Cuesta y Sandra León hacen un repaso por toda la actualidad de la jornada.
- Es Salud: 02/09/2025Jaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan de salud.
- Tertulia de Herrero: Illa se reúne con Puigdemont en Bruselas para consolidar su amnistía políticaLuis Herrero analiza con Esmeralda Ruiz, Laura Fábregas y Juan Pablo Polvorinos la reunión del presidente catalán con el líder de Junts.
