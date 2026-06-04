La diana económica: Los tentáculos de la cloaca llegaron hasta Repsol

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- Tertulia de Cuesta: Las pruebas en las libretas de Leire Díez y las mentiras de Marlaska y Mercedes GonzálezCarlos Cuesta comenta con Pelayo Barro y Pablo Planas el contenido de las agendas de la fontanera socialista y las palabras del ministro del Interior.
- Un Guardia Civil clama contra la directora del cuerpo por las reuniones con la cloaca: "Es de extrema gravedad"Carlos Cuesta entrevista al vicepresidente de Una Policía para el Siglo XXI, Josema Vallejo, por las mentiras de Marlaska y Mercedes González.
- El editorial de Carlos Cuesta: Las libretas de Leire Díez prueban que la cloaca estaba en todoCarlos Cuesta repasa las anotaciones de la ‘fontanera’ del PSOE y las investigaciones de la UCO sobre la cloaca que apunta como líder a Sánchez.
- El día en 15 minutos: La "misteriosa" reunión de Leire Díez con P.S y las mentiras de Marlaska sobre la cloacaCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad del día, que suma más escándalos que rodean al PSOE
- Tertulia de Herrero: Marlaska mantiene a Mercedes González pese a sus mentiras sobre las cloacas del PSOELuis Herrero analiza junto a Anabel Díez y Maite Loureiro las palabras del ministro del Interior.
- Estrenos: "He-Man" y el fenómeno "Backrooms" llegan a los cinesLuis Herrero analiza con Juanma González, Dani Palacios y Jesús Fernández Úbeda los estrenos de la semana.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Agenda de actos del Papa León XIV en EspañaLuis Herrero analiza con Ana Mateu, redactora jefe de Chic en Libertad Digital, la visita del Papa León XIV a nuestro país.
- Editorial Luis Herrero: Sánchez se muestra compungido por las "andanzas" de Leire DíezLuis Herrero analiza las palabras del presidente del Gobierno.
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