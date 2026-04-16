Menú
La diana económica

La diana económica: Desmontando mitos de la regularización de inmigrantes de Sánchez

Carlos Cuesta comenta con Luis F. Quintero las consecuencias reales en nuestra economía de la medida tomada por el Gobierno con los extranjeros.

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado