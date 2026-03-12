Últimos audios
- La diana económica: ¿Cuánto tiempo tendremos que aguantar los efectos de la guerra de Irán?Carlos Cuesta comenta con Luis F. Quintero cómo está afectando el conflicto a las Bolsas y al precio del petróleo, y las palabras de Yolanda Díaz.
- Tertulia de Cuesta: El problema con el precio del petróleo y la posible macrocausa de ForestaliaCarlos Cuesta comenta Arturo Criado y Teresa Gómez las consecuencias que está teniendo la guerra en Irán y la corrupción que acecha al Gobierno.
- El "error" de la Fiscalía en el caso de Julio Iglesias que podría salirle muy caro a Yolanda Díaz: "Incomprensible"Carlos Cuesta entrevista a Javier Gómez de Liaño, jurista, para hablar sobre los pormenores del caso de Julio Iglesias, denunciado por agresión sexual
- Jupol clama contra la escolta de Sara Santaolalla: "Y mientras tanto hay un policía por cada 100 mujeres maltratadas"Carlos Cuesta entrevista al portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, sobre el nuevo caso de acoso de un alto cargo policial en la Embajada de Kenia.
- Jucil estalla contra la Abogacía del Estado por no personarse contra los asesinos de los dos guardias civiles de BarbateCarlos Cuesta entrevista al secretario provincial de Jucil en Cádiz, Agustín Domínguez, por el abandono del Gobierno a las víctimas del narcotráfico.
- Enrique Navarro desvela la estrategia de Irán para subir el precio del petróleo: "El objetivo son 200 dólares el barril"Carlos Cuesta entrevista al presidente de la consultora de defensa y seguridad MqGlobalnet sobre la capacidad de Irán de influir en los mercados.
- El día en 15 minutos: La situación crítica por la guerra de Irán y la tardanza de las medidas del GobiernoCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: El Gobierno sanchista del 'odiómetro' que no predica con el ejemploCarlos Cuesta recuerda las declaraciones de Sánchez sobre el odio y los insultos vertidos por sus compañeros de partido y sus socios.
- Participa en la quiniela de los Oscar y gana un lote de películasSergio Pérez y Alma Espinosa hacen su particular porra de los Oscar. Participa y consigue un lote de películas.
- Tertulia de Herrero: Yolanda Díaz dice que el Gobierno prevé aprobar las primeras medidas anticrisis el próximo martesLuis Herrero analiza junto a Ana Sánchez y Maite Loureiro los planes del Gobierno.
