- La diana económica: El timo del Ingreso Mínimo Vital y la 'okupación'Carlos Cuesta comenta con Luis F. Quintero los problemas de un propietario con sus ‘inquiokupas’, y las palabras de Yolanda Díaz sobre el trabajo.
- La tertulia de Cuesta: Las pruebas acercan el rescate de Plus Ultra a ZapateroCarlos Cuesta analiza con Luca Constantini y Carmelo Jordá la vista previa del juicio de Ábalos y Koldo y el fraude de inmigrantes para regularizarse.
- El fraude detrás de la regularización masiva de inmigrantes: "Las denuncias de pakistaníes han subido un 866%"Carlos Cuesta entrevista a Ibón Domínguez, portavoz del sindicato policial, sobre las denuncias de pasaportes entre irregulares.
- El día en 15 minutos: El ridículo internacional de Sánchez y los efectos de la regularización masiva de inmigrantesCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Suecia, el espejo en el que debería mirarse España para gestionar la inmigraciónCarlos Cuesta compara las medidas del Gobierno para los inmigrantes ilegales con las condiciones que ha impuesto Suecia.
- Es Salud: AlzheimerJaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan del alzheimer.
- Tertulia de Herrero: Óscar López culpa al fallecido Lambán de la debacle del PSOE en AragónLuis Herrero analiza junto a Marisol Hernández y Ana Sánchez las polémicas palabras del ministro.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Sucesos: Culpable el cuidador ecuatoriano que asfixió a un anciano y ocultó su cadáver en un bidón con calLuis Herrero analiza con Alfonso Egea y Lorena López Lobo las novedades del caso.
- El jardín de las delicias: Exposición "Chez Matisse"Luis Herrero y Ayanta Barilli hablan de la exposición en el CaixaForum de Madrid.
