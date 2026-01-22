La diana económica: La vergonzosa situación de España hace peligrar las inversiones

Últimos audios
- La diana económica: La vergonzosa situación de España hace peligrar las inversionesCarlos Cuesta analiza con Luis F. Quintero cómo afectan a nuestro país los accidentes de los trenes, y los mayores receptores de los Fondos Europeos.
- Notas (musicales) a pie de página: Cuando el futuro sonaba a sintetizadorUn viaje por el techñopop español, sus himnos, sus sombras y su influencia en una época que soñó con el mañana.
- Las cosas de Palacios: Baladas de acero y corazón blandoLas power ballads como refugio emocional: guitarras, excesos y canciones pensadas para cantar con todo… y doler igual.
- El Resplandior: Cuando el enemigo no es humanoBichos, plagas y amenazas viscosas recorren el cine de terror, en un repaso donde la humanidad siempre sale mal parada.
- Tertulia de Cuesta: Los maquinistas están hartos del ministro PuenteCarlos Cuesta analiza con Sandra León, Carmelo Jordá y Alejandro Entrambasaguas la actualidad del día.
- El sindicato ferroviario clama contra el abandono del Gobierno: "No tenemos quien nos escuche"Carlos Cuesta entrevista al secretario general del Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero, sobre la falta de seguridad de las vías en España.
- Un exdirectivo de ADIF avisa del gobierno en las empresas ferroviarias: "Son políticos y los expertos no tienen poder"Carlos Cuesta entrevista a Antonio Martín Carrillo, ingeniero y exdirectivo de ADIF, sobre las empresas públicas de ferrocarril y su funcionamiento.
- El día en 15 minutos: El gobierno catalán, obligado a revisar toda la red de cercanías ante el plante de los maquinistasCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Pedro Sánchez, el responsable final de todos los desastres de EspañaCarlos Cuesta comenta la comparecencia de Óscar Puente y las declaraciones de la tía abuela de la niña de seis años que sobrevivió al accidente.
- Tertulia de Herrero: Marlaska evita aclarar si la Guardia Civil sabía que había dos trenes siniestradosLuis Herrero analiza junto a Marisol Hernández, Ana Sánchez y Maite Loureiro la última hora del accidente ferroviario.
