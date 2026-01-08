La diana económica: El pacto de Sánchez con el separatista inhabilitado que rompe con el modelo de solidaridad en España

Últimos audios
- La diana económica: El pacto de Sánchez con el separatista inhabilitado que rompe con el modelo de solidaridad en EspañaCarlos Cuesta analiza con Luis F. Quintero el encuentro en la Moncloa entre el presidente del Gobierno y Junqueras por la financiación singular.
- Tertulia de Cuesta: El agradecimiento envenenado del chavista Jorge Rodríguez a ZapateroCarlos Cuesta comenta con Miguel Ángel Pérez y Carmelo Jordá el papel del expresidente español en la excarcelación de presos políticos en Venezuela
- Un informe policial corrobora el proxenetismo de menores en las saunas de la familia Gómez: "Sánchez lo sabía"Carlos Cuesta entrevista a Paco Narváez, periodista y ex jefe comercial de la revista Mensual.
- El día en 15 minutos: De la excarcelación de presos políticos en Venezuela a la financiación a la carta para CataluñaCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Así es la ley que podría poner en aprietos a Zapatero por su papel en VenezuelaCarlos Cuesta explica las implicaciones que puede tener para el expresidente la Ley Magnitsky, que permite sancionar a personas extranjeras.
- Tertulia de Herrero: El chavismo anuncia la liberación de "un número importante" de presos políticosLuis Herrero analiza junto a Luca Costantini y Maite Loureiro las últimas informaciones sobre Venezuela.
- El Primer Palo (07/01/2026); Coche escobaMaría Trisac trae el resto de noticias deportivas del día
- El Primer Palo (07/01/2026): La tertuliaCon Látigo Serrano, Sergio Fernández y María Trisac
- El Primer Palo (07/01/2026); Cuestión de Coco; estudios y deporteEl psicólogo deportivo Oliver Martínez nos trae una nueva sección semanal
- El Primer Palo (07/01/2026); Comentario de Juanma: Atleti o Real deberían retirarse del campo el domingoJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
- Suscríbase a los podcast