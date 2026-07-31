Historial orgullosa de España: la importancia de la figura de Isaac Peral, el inventor del primer submarino eléctrico

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- Entrevista a Benjamín Ávila y Natalia Oreiro: "Una historia de familiares de los presos"Sergio Pérez entrevista en el Festival de Málaga al director y protagonista de La mujer de la fila, película basada en hechos reales.
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- Series en agosto: Vuelve 'Ted Lasso' y se despide 'Muertos S.L.'Laura Galdeano trae las series de agosto con el desenlace de la comedia de Netflix y el esperado retorno de la aclamada ficción de Apple TV.
- La Vinuteca: Todos los Spider Man en el cine y sus mejores momentosAnalizamos la trayectoria en la gran pantalla del héroe arácnido, repasando las escenas más icónicas de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.
- El Primer Palo (31/07/2026); programa completo: Infantino se decanta por MarruecosTertulia con Rodri Cáceres y Sergio Fernández.
- Estrenos en plataformas: el genio de Garisa, terror bajo el agua y bucles temporalesSergio Pérez y Marta Gutiérrez repasan los estrenos de streaming: un homenaje a Garisa en FlixOlé y novedades en Netflix, Movistar Plus y Prime Video.
- Estrenos en cines: La soledad de Spider-Man y el delirio esotérico de Anne HathawaySergio Pérez habla de Atrapa el millón, Spider-Man: Brand New Day, Mother Mary, Mala bestia, La mujer de la fila y La última ronda en Venecia.
- Historial orgullosa de España: la importancia de la figura de Isaac Peral, el inventor del primer submarino eléctricoSandra León y Nuria Richart comentan con Pedro F. Barbadillo y José M. Sanjurjo la influencia española en cuanto el desarrollo marítimo militar.
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