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Historia orgullosa de España

Historia orgullosa de España: lo que no se sabe de Isaac Peral, el espía español que inventó el submarino militar

Sandra León y Nuria Richart comentan con Pedro F. Barbadillo y con José M. Sanjurjo la importancia de la marina española en las operaciones militares.

La noche de Cuesta

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