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Historia orgullosa de España

Historia orgullosa de España: La importancia de la batalla de Covadonga y sus repercusiones simbólicas

Carlos Cuesta y Nuria Richart recuerdan junto con Pedro F. Barbadillo la figura de Don Pelayo durante el periodo de la Reconquista española.

La noche de Cuesta

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