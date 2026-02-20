Historia orgullosa de España: Las gestas del salvador de las obras de arte del Museo del Prado

Últimos audios
- Historia orgullosa de España: Las gestas del salvador de las obras de arte del Museo del PradoCarlos Cuesta y Nuria Richart conversan con Pedro Fernández Barbadillo sobre la figura de Miguel Ricardo de Álava, conocido como el General Álava.
- Tertulia de Cuesta: El Gobierno presume de su actuación mientras se desvela la falta de protección a la víctima del DAOCarlos Cuesta comenta con Teresa Gómez y Pablo Planas los detalles que conocemos del caso del ex mando policial y la responsabilidad de Marlaska.
- Los policías ponen contra las cuerdas a Marlaska por su blindaje del ex DAO: "La cantidad de pruebas es brutal"Carlos Cuesta entrevista al portavoz del sindicato CEP, David Gutiérrez, sobre la manifestación contra el ministro del Interior.
- El día en 15 minutos: Trump vuelve a bombardear a todos los países con más aranceles, pese al varapalo del SupremoCarlos Cuesta y Sandra León resumen y comentan toda la actualidad.
- El editorial de Carlos Cuesta: Todos los escándalos por los que Marlaska debería haber dimitido hace tiempoCarlos Cuesta enumera todos los casos por los que el ministro de Interior debería haber dejado el cargo.
- Tertulia de Herrero: El Gobierno respalda a Marlaska y la oposición pide su dimisión por el DAOLuis Herrero analiza junto a Cristina de la Hoz y Carmen Tomás la actuación del ministro del Interior tras la supuesta agresión sexual del DAO.
- Estrenos: "El agente secreto" y "Sin conexión" llegan a los cinesLuis Herrero analiza con Juanma González, Dani Palacios y Jesús Fernández Úbeda los estrenos de la semana.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Los therians llegan a España: el fenómeno detrás de los jóvenes que se identifican con animalesLuis Herrero entrevista a Amaya Prado, psicóloga educativa y de familia.
- Suscríbase a los podcast