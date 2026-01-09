Menú
Historia orgullosa de España

Historia orgullosa de España: Así arrincona nuestro país las grandes gestas históricas

Carlos Cuesta conversa con Pedro Fernández Barbadillo sobre la conmemoración de la toma de Granada por parte de los Reyes Católicos en 1492.

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Carlos Cuesta conversa con Pedro Fernández Barbadillo sobre la conmemoración de la toma de Granada por parte de los Reyes Católicos en 1492.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado