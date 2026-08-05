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España en el mundo

España en el mundo: ¿Cuál es la imagen que está dando nuestro país a nivel internacional sobre inmigración?

Luis F. Quintero analiza junto con Nicolás P. de la Parte la postura de España ante la crisis reciente en Ceuta y sus repercusiones en el exterior.

La noche de Cuesta
Luis F. Quintero analiza junto con Nicolás P. de la Parte la postura de España ante la crisis reciente en Ceuta y sus repercusiones en el exterior.
Personas migrantes este martes, en la playa 'El Trampolín' de Ceuta. | EFE

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