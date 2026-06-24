España en el mundo: Continúa la revolución 'anti woke'

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- ¿Podrá Sánchez resistir ante esta enorme ola de corrupción? Las claves electorales que tumbarán al presidenteCarlos Cuesta entrevista al politólogo y demóscopo Manuel Mostaza para analizar la comparecencia de Sánchez en el Congreso.
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- El editorial de Carlos Cuesta: Sánchez niega la corrupción en el día en que la UDEF saca un informe sobre ZapateroCarlos Cuesta repasa todas las pruebas de los casos en los que está implicado el entorno del presidente del Gobierno, y las revelaciones de la UDEF.
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- Prensa rosa: La buena sintonía entre Ana Mena y Carlos AlcarazLuis Herrero repasa las revistas del corazón con Esther Nieto, Rosa Belmonte y Yésica Sánchez.
- Boletín de las 18hVerónica Jorro resume la actualidad.
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- Las noticias de Herrero: Bebés robados, adopciones irregulares y una búsqueda que no terminaLuis Herrero analiza junto Ángels Hernández en un reportaje las reivindicaciones legales de las personas adoptadas.
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