Menú
España en el mundo

España en el mundo: El acuerdo con Irán, un desastre para Trump

Carlos Cuesta analiza con Florentino Portero las implicaciones del pacto entre EEUU y el régimen iraní, la postura de Israel y la situación en Ucrania

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado