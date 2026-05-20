España en el mundo: Consternación en Europa ante la imputación de Zapatero

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- Prensa rosa: El nuevo dueño de Cantora prepara acciones legales contra Kiko Rivera por el "asalto" a la fincaLuis Herrero analiza con Rosa Belmonte, Emilia Landaluce, Yésica Sánchez y Esther Nieto la prensa rosa.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
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