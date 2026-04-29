España en el mundo: Claras señales de que el acuerdo en Irán está cerca

Últimos audios
- España en el mundo: Claras señales de que el acuerdo en Irán está cercaCarlos Cuesta analiza con Nicolás Pascual de la Parte las probabilidades de que Trump llegue a un entendimiento con el régimen de los ayatolás.
- Especial tertulia de Cuesta: Aldama pone al PSOE, Sánchez y Ábalos contra las cuerdasCarlos Cuesta analiza con Juan Pablo Polvorinos, Arturo Criado y Miguel Ángel Pérez la declaración de Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo.
- Miguel Tellado: "Hoy se ha escrito el epitafio político de Pedro Sánchez, el padrino de esta mafia corrupta"El secretario general del Partido Popular analiza junto a Carlos Cuesta la declaración explosiva de Aldama, que deja en mal lugar a Sánchez
- ¿Puede Sánchez acabar imputado? Los detalles en la declaración de Aldama que podrían sentarle en el banquilloLuis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa, analiza junto a Carlos Cuesta la declaración "bomba" de Aldama en el Tribunal Supremo
- El día en 15 minutos: La declaración bomba de Aldama apuntala el caso de la financiación ilegal del PSOE en la AudienciaCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Aldama confirma que Sánchez, el número 1, era el número 1 de una organización criminalCarlos Cuesta desgrana la declaración del empresario en el Supremo y recuerda las tramas de corrupción que señalan al presidente del Gobierno.
- Tertulia de Herrero: Aldama revela que entregó 1,8 millones al PSOE entre 2019 y 2020Luis Herrero analiza junto a Ignacio Cembrero y David Jiménez Torres la declaración del empresario en el Tribunal Supremo.
- Prensa rosa: Froilán vuelve a vivir en Madrid y se deja ver paseando con una chicaLuis Herrero analiza con Rosa Belmonte, Emilia Landaluce, Yésica Sánchez y Esther Nieto la prensa rosa.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Suscríbase a los podcast