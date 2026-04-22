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España en el mundo

España en el mundo: El deseo de Trump de acabar con la guerra de Irán

Carlos Cuesta y Enrique Navarro analizan la nueva prórroga del alto el fuego del presidente de EEUU, y el fracaso de la petición española sobre Israel

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ante los medios antes de viajar a Nevada. | EFE

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