España en el mundo: La afirmación de China que pone en una situación comprometida a Sánchez

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- El magistrado Luis Sanz pone en su sitio al Gobierno ante los ataques al juez PeinadoCarlos Cuesta entrevista a Luis Sanz, magistrado y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
- Un experto desvela la "trampa" en los requisitos para la regularización de inmigrantes: "Los Mossos me lo han dicho"Rubén Pulido, analista político experto en inmigración, explica en ‘La Noche de Cuesta’ la letra pequeña de esta regularización masiva de inmigrantes
- Daniel Portero advierte a Puente de las pruebas que quedan por desvelarse: "Faltan los resultados de las auditorías"Carlos Cuesta entrevista al ingeniero de caminos Daniel Portero sobre las nuevas pruebas que apuntan a la posible ocultación de pruebas de ADIF.
- El día en 15 minutos: De las revelaciones de Pardo de Vera al hartazgo de las víctimas de Adamuz con el GobiernoCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Nueva mentira del Gobierno con la regularización masiva de inmigrantesCarlos Cuesta repasa en qué consiste realmente la medida del Ejecutivo para los inmigrantes ilegales, y detalla los delitos de los extranjeros.
- Tertulia de Herrero: Óscar Puente pasa de alabar a Juanma Moreno a culparlo de la tragedia de AdamuzLuis Herrero analiza junto a Inocencio Arias, Ignacio Cembrero y David Jiménez Torres las palabras del ministro de Transportes.
- Prensa rosa: Tana Rivera y Roca Rey pasaron una noche juntos en e palacio de LiriaLuis Herrero analiza con Rosa Belmonte, Emilio Landaluce, Yésica Sánchez y Esther Nieto la prensa rosa.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
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