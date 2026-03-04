Menú
España en el mundo: La verdad del armamento del régimen iraní, ¿qué hace falta para terminar la guerra de Irán?

Carlos Cuesta analiza con el presidente de la consultora de defensa y seguridad Mqglobalnet, Enrique Navarro, la situación armamentística de Irán.

