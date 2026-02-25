Últimos audios
- España en el mundo: Después de cuatro años, ¿realmente está más cerca el final de la guerra de Ucrania?Carlos Cuesta comenta con Nicolás Pascual de la Parte la situación en el país en el aniversario de la invasión rusa, y la relación entre EEUU e Irán.
- Tertulia de Cuesta: De las quejas de las víctimas de Adamuz sobre Adif a la nueva víctima de ErrejónCarlos Cuesta analiza toda la actualidad con Sandra León, Carmen Tomás y Alejandro Entrambasaguas.
- Una conocida actriz se suma a Mouliaá y acusa a Errejón de violación: "Hay constancia de que tiene pruebas"Carlos Cuesta entrevista a Carmen Costa, abogada de la denunciante, sobre la presunta violación que el político habría cometido en 2021.
- Perdiguero clama contra la juez de Catarroja por incluir a su marido en la instrucción: "Huele a investigación sectaria"Carlos Cuesta entrevista al portavoz de JuntosPolGC, Alfredo Perdiguero, sobre las arbitrariedades de la juez de Catarroja en el juicio por la DANA.
- Indignación de las víctimas de Adamuz por la ocultación de pruebas de Adif: "La indignación que tenemos es máxima"Carlos Cuesta entrevista a Mario Samper, portavoz de la Asociación Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz.
- El día en 15 minutos: La muerte de Tejero el día de la cortina de humo del Gobierno con la desclasificación del 23FCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Así ataca Óscar Puente a los medios tras la noticia sobre el estado de salud de SánchezCarlos Cuesta comenta las reacciones del Gobierno a la mención de Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso a la exclusiva de Libertad Digital.
- Tertulia de Herrero: El Gobierno publica los documentos desclasificados del 23-FLuis Herrero analiza junto a Inocencio Arias, Marisol Hernández y David Jiménez Torres la desclasificación de más de 150 documentos sobre el 23-F.
- Boletín de las 18:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- Prensa rosa: Gabriela Guillén desvela su acuerdo con Bertín para cuidar a su hijo mientras esté en SupervivientesLuis Herrero analiza con Rosa Belmonte, Emilia Landaluce, Yésisca Sánchez y Esther Nieto la prensa rosa.
