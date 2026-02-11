España en el mundo: La excarcelación de presos políticos con condiciones en Venezuela y el inicio de colapso en Cuba

Últimos audios
- España en el mundo: La excarcelación de presos políticos con condiciones en Venezuela y el inicio de colapso en CubaCarlos Cuesta comenta con Nicolás Pascual de la Parte el doble juego de Delcy Rodríguez con la falsa libertad, y la retirada de apoyos a Cuba.
- Tertulia de Cuesta: Pedro Sánchez se sacude la responsabilidad en el accidente de Adamuz y niega la falta de inversiónCarlos Cuesta comenta con Alejandro Vara y Carmen Tomás los reproches de Feijóo y las respuestas del presidente del Gobierno.
- Serafín Giraldo advierte del peligro de la regularización masiva de inmigrantes: "Es un negocio para las mafias"Carlos Cuesta entrevista al portavoz de H50, Serafín Giraldo, sobre las consecuencias de la legalización de inmigrantes anunciada por Pedro Sánchez.
- Unión de Uniones rechaza el acuerdo con Mercosur: "Somos agricultores y ganaderos de segunda en nuestra propia tierra"Carlos Cuesta entrevista a Luis Cortés, el coordinador de la organización convocante de la tractorada frente al Ministerio de Agricultura.
- El día en 15 minutos: Del ridículo del Gobierno en el Congreso a la demostración de soberbia de la portavoz de BilduCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Los datos que desmienten el discurso triunfalista de Sánchez sobre los trenesCarlos Cuesta analiza la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso casi un mes después del accidente de tren en Adamuz.
- Tertulia de Herrero: Feijóo noquea a un Sánchez impasible por AdamuzEsmeralda Ruiz analiza junto a Inocencio Arias, David Jiménez Torres y Raúl Vilas la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Prensa rosa: La exclusiva de Libertad Digital sobre Tamara Gorro y Cayetano Rivera, protagonista de las portadasEsmeralda Ruiz analiza con Rosa Belmonte, Emilia Landaluce, Yésica Sánchez y Esther Nieto la prensa rosa.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Suscríbase a los podcast