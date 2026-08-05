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Entrevistas de la noche de Cuesta

Juan Bravo, PP, sobre la invasión en Ceuta: "¿Creen que al presidente le importa Ceuta para que estén tranquilos?"

El vicesecretario de Hacienda del PP y exdiputado por Ceuta explica en ‘La Noche de Cuesta’ lo que está viviendo la ciudad tras la invasión

La noche de Cuesta

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