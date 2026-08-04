¿Puede repetirse una invasión a Ceuta como la pasada? La predicción de un Guardia Civil que la ha vivido desde dentro

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- El editorial de Luis F. Quintero: Marlaska mantiene la actitud servil del Gobierno con MarruecosLuis F. Quintero analiza las mentiras del Gobierno sobre la invasión de inmigrantes en Ceuta y su relación con el problema de Sánchez con Pegasus.
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