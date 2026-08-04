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Entrevistas de la noche de Cuesta

¿Puede repetirse una invasión a Ceuta como la pasada? La predicción de un Guardia Civil que la ha vivido desde dentro

Rachid Sbihi, portavoz de la AUGC de Ceuta, explica en ‘La Noche de Cuesta’ cómo siguen viviendo en la ciudad después de la invasión del jueves

La noche de Cuesta
Rachid Sbihi, portavoz de la AUGC de Ceuta, explica en ‘La Noche de Cuesta’ cómo siguen viviendo en la ciudad después de la invasión del jueves
Miles de personas preparadas en el lado marroquí de la playa del Tarajal para intenta cruzar a Ceuta. | EFE

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