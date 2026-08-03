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Entrevistas de la noche de Cuesta

Una empresaria de Ceuta explica la realidad en la ciudad y desmiente la supuesta "normalidad" que vende el Gobierno

Luis F. Quintero entrevista a Arancha Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta sobre la situación tras la invasión de marroquíes

La noche de Cuesta
Luis F. Quintero entrevista a Arancha Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta sobre la situación tras la invasión de marroquíes
Militares de los Regulares de Ceuta intentando detener a un inmigrante este domingo. | EFE

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