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Entrevistas de la noche de Cuesta

Enrique Navarro desmonta la teoría de que Marruecos no sabía de la invasión en Ceuta: "Manipulan a la gente"

Luis Fernando Quintero entrevista al analista experto en defensa Enrique Navarro sobre la fragilidad de las fronteras de Ceuta y Melilla.

La noche de Cuesta
Luis Fernando Quintero entrevista al analista experto en defensa Enrique Navarro sobre la fragilidad de las fronteras de Ceuta y Melilla.
Un grupo de ilegales tras volver a Marruecos desde Ceuta. | EFE/EPA/JALAL MORCHIDI

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