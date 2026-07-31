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Entrevistas de la noche de Cuesta

Una vecina de Ceuta avisa de la desprotección y el sufrimiento después de la invasión "la frontera no es segura"

Sandra León entrevista a Nuria Benítez, vecina de Ceuta, sobre la peligrosa situación en la ciudad.

La noche de Cuesta
Sandra León entrevista a Nuria Benítez, vecina de Ceuta, sobre la peligrosa situación en la ciudad.
Militares en la frontera del Tarajal en Ceuta ante cientos de inmigrantes. | EFE

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