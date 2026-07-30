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Entrevistas de la noche de Cuesta

JUPOL apunta a Marruecos ante la peor crisis migratoria de Ceuta y explica las consecuencias: "Es orquestado"

Ibon Domínguez, portavoz de JUPOL, explica en ‘La Noche de Cuesta’ lo que se está viviendo toda esta tarde y noche en Ceuta

La noche de Cuesta
Ibon Domínguez, portavoz de JUPOL, explica en ‘La Noche de Cuesta’ lo que se está viviendo toda esta tarde y noche en Ceuta
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es recibido por el Rey de Marruecos, Mohamed VI, en su primer viaje oficial de esta legislatura a Marruecos, a 21 de febrero de 2024 | Europa Press

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