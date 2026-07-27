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Entrevistas de la noche de Cuesta

¿Hay posibilidad de un adelanto electoral? Manuel Mostaza da las claves ante las encuestas que hunden al PSOE

Sandra León habla con el politólogo Manuel Mostaza sobre cuándo convocará Pedro Sánchez elecciones generales o aguantará al final de la legislatura.

La noche de Cuesta
Sandra León habla con el politólogo Manuel Mostaza sobre cuándo convocará Pedro Sánchez elecciones generales o aguantará al final de la legislatura.
EFE

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