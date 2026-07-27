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Entrevistas de la noche de Cuesta

El "verdadero" problema de los incendios que no tiene que ver con el cambio climático y que ignora Sánchez

Juan Luis Delgado, vicepresidente de Asaja, explica en ‘La Noche de Cuesta’ los problemas que enfrenta el mundo rural

La noche de Cuesta

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