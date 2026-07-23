Menú
Entrevistas de la noche de Cuesta

La "poca lógica" de uno de los argumentos de Zapatero en Televisión que podría disgustar a su abogado

Salvador Viada, exmagistrado del Tribunal Supremo, explica en 'La Noche de Cuesta' la complejidad de las declaraciones de Zapatero con Javier Ruiz

La noche de Cuesta

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado