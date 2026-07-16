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Entrevistas de la noche de Cuesta

De Rosa, sobre la reacción de los independentistas: "¿Triunfo de qué? Puigdemont no puede venir sin ser detenido"

Carlos Cuesta entrevista al magistrado y expresidente del CGPJ por la sentencia del TJUE sobre la amnistía, Fernando de Rosa

La noche de Cuesta
Carlos Cuesta entrevista al magistrado y expresidente del CGPJ por la sentencia del TJUE sobre la amnistía, Fernando de Rosa
Imagen de archivo de Oriol Junqueras y Marta Rovira tras la aprobación de la ley de amnistía. | Cordon Press

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