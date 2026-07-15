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Entrevistas de la noche de Cuesta

Un fiscalista revela el "difícil error" en Hacienda por el que Julito Martínez evitó la declaración de la renta

Esaú Alarcón es abogado fiscalista en Gibernau, socio responsable del área de Litigación Tributaria y contaba el "error" en Hacienda

La noche de Cuesta
Esaú Alarcón es abogado fiscalista en Gibernau, socio responsable del área de Litigación Tributaria y contaba el "error" en Hacienda
La directora general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Soledad Fernández Doctor, comparece en la comisión del 'caso Koldo', en el Senado, a 18 de febrero de 2025, en Madrid (España). | Europa Press

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