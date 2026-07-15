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Entrevistas de la noche de Cuesta

Fernando Portillo sobre la sentencia de David Sánchez: "Refleja el Estado de Derecho y lo que quieren es lo contrario"

Carlos Cuesta entrevista al magistrado del Foro Judicial Independiente, que responde a las críticas del Gobierno a pesar de las numerosas pruebas.

La noche de Cuesta

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