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Entrevistas de la noche de Cuesta

El excomisario jefe de Inmigración alerta de que la regularización masiva se traducirá en 6 millones de ciudadanos más

Carlos Cuesta entrevista a Luis Mayandía, excomisario jefe de Inmigración de la Policía Nacional.

La noche de Cuesta
Carlos Cuesta entrevista a Luis Mayandía, excomisario jefe de Inmigración de la Policía Nacional.
Cordon Press

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