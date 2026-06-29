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Entrevistas de la noche de Cuesta

El estudio que destapa la maniobra de Sánchez para adulterar las elecciones: "Pueden sumar más de 1 millón de votos"

Carlos Cuesta habla con Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Freemarket Corporate Intelligence, sobre la Ley de Nietos.

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Carlos Cuesta habla con Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Freemarket Corporate Intelligence, sobre la Ley de Nietos.
Pedro Sánchez, en la ejecutiva del PSOE del pasado sábado. | PSOE / EVA ERCOLANESE

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