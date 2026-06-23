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Entrevistas de la noche de Cuesta

Un Guardia Civil destroza la defensa de Zapatero: "El rescate a Plus Ultra es parte de una estructura criminal mayor"

Carlos Cuesta habla con Josema Vallejo, vicepresidente de Una policía para el S.XXI, sobre el entramado criminal que supuestamente lideraba Zapatero.

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Carlos Cuesta habla con Josema Vallejo, vicepresidente de Una policía para el S.XXI, sobre el entramado criminal que supuestamente lideraba Zapatero.
MADRID, 17/06/2026.- Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra. EFE/ J.J.Guillen | EFE

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