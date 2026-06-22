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Caso Koldo

Un exfiscal desmonta la pataleta del Gobierno con la sentencia del caso Ábalos: "No es exagerada, son muchos delitos"

Carlos Cuesta y Salvador Viada, presidente emérito de APIF, analiza las condenas al exministro, Koldo y Aldama por el caso mascarillas.

La noche de Cuesta

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