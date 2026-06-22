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Entrevistas de la noche de Cuesta

Luis Sanz, ante la intromisión del CGPJ en la instrucción del caso Begoña: "El expediente a Peinado quedará en nada"

Carlos Cuesta entrevista a Luis Sanz, magistrado y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Carlos Cuesta entrevista a Luis Sanz, magistrado y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Fachada de los Juzgados de Plaza de Castilla, en los que desarrolla su labor el juez Juan Carlos Peinado. | Matias Chiofalo / Europa Press

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