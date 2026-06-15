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Entrevistas de la noche de Cuesta

Sergio Sayas explica el mapa de corrupción del Gobierno: "Esta mafia no funciona sin Sánchez detrás de todo"

Carlos Cuesta entrevista al diputado del PP, Sergio Sayas, sobre la nueva web del PP que señala todos los casos de corrupción del PSOE.

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Carlos Cuesta entrevista al diputado del PP, Sergio Sayas, sobre la nueva web del PP que señala todos los casos de corrupción del PSOE.
Cristina Narbona y Pedro Sánchez en el Comité Ejecutivo Federal del PSOE. | PSOE

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