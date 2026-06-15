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Entrevistas de la noche de Cuesta

El dato que Marlaska no quería dar a la Policía sobre la regularización de inmigrantes: "Lo que se viene encima"

Laura García, portavoz de JUPOL, explica junto a Carlos Cuesta lo que está detrás de este proceso de regularización extraordinaria

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Laura García, portavoz de JUPOL, explica junto a Carlos Cuesta lo que está detrás de este proceso de regularización extraordinaria
Inmigrantes a bordo del Aquarius | LD/Agencias

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