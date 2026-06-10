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Entrevistas de la noche de Cuesta

Perdiguero sospecha que Marlaska le puso protección policial a Leire Díez "para que la UCO no la investigara"

Carlos Cuesta entrevista al portavoz de JuntosPolGC, Alfredo Perdiguero, por la intrusión de la cloaca del PSOE en la Guardia Civil y la Policía.

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Carlos Cuesta entrevista al portavoz de JuntosPolGC, Alfredo Perdiguero, por la intrusión de la cloaca del PSOE en la Guardia Civil y la Policía.
Leire Díez, el día que fue a Ferraz en junio de 2025. | Carlos Luján / Europa Press

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