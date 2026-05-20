El portavoz de Aldama, sobre la nueva bomba que soltará en la Audiencia Nacional: "Es prometedora"

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- Telele: Los músicos también tienen sus seriesRepasamos cinco series musicales que combinan elementos reales con la ficción, analizando su impacto y la recepción por parte de los seguidores.
- Las cosas de Palacios: En modo KaraokeDe 'Lost in Translation' a 'Huevos de oro', Dani Palacios analiza las escenas musicales más icónicas de la gran pantalla.
- El Resplandior: Segundas partes siempre fueron mejoresDe 'Critters 2' a 'Spider-Man 2', Juanama González desgrana los aciertos de aquellas secuelas que lograron eclipsar a las películas iniciales.
- Los titulares de la prensa del día 21/05/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares que siguen centrados en la imputación de Zapatero y analizan el auto del juez.
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