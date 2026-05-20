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Entrevistas de la noche de Cuesta

El portavoz de Aldama, sobre la nueva bomba que soltará en la Audiencia Nacional: "Es prometedora"

Ramón Bermejo, portavoz de Aldama, explica en ‘La Noche de Cuesta’ todo lo que puede ir saliendo tras la nueva declaración

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Ramón Bermejo, portavoz de Aldama, explica en ‘La Noche de Cuesta’ todo lo que puede ir saliendo tras la nueva declaración
Europa Press

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