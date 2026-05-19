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Entrevistas de la noche de Cuesta

Miguel Tellado señala directamente a Sánchez: "Zapatero no podría haber cometido los presuntos delitos sin él"

El secretario general del PP se mostraba contundente en ‘La Noche de Cuesta’ tras el estallido del caso Zapatero

La noche de Cuesta

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

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